В Кривом Роге произошло смертельное ДТП с каретой скорой помощи, что известно.

В результате столкновения кареты «скорой» и Mitsubishi в Кривом Роге погибла женщина. Об этом сообщает «Свої. Кривий Ріг».

Смертельное ДТП произошло во вторник, 31 января, на улице Сергея Колачевского. Пожилая пациентка, которая была в карете скорой, погибла на месте аварии.

Водитель и пассажир скорой получили травмы, их госпитализировали в больницу.

Ранее сообщалось, что в Никополе просят отозваться свидетелей аварии, во время которой сбили мужчину.

Объявление обнародовано в одной из никопольских групп в Фейсбуке.

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло в Никополе 28 января 2023 около 18:00.

В районе автобусной остановки Некрасова на пешеходном переходе был сбит мужчина. Если вы стали свидетелем этого ДТП, позвоните по телефону, указанном в обьявлении:

Напомним, чуда не произошло - родителей спасенной девушки нашли среди погибших.

Также стало известно о гибели известного тренера - он спешил к жене и ожидавшим его на улице детям, и заскочил ненадолго домой.

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