В результате столкновения кареты «скорой» и Mitsubishi в Кривом Роге погибла женщина. Об этом сообщает «Свої. Кривий Ріг».
Смертельное ДТП произошло во вторник, 31 января, на улице Сергея Колачевского. Пожилая пациентка, которая была в карете скорой, погибла на месте аварии.
Водитель и пассажир скорой получили травмы, их госпитализировали в больницу.
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Ранее сообщалось, что в Никополе просят отозваться свидетелей аварии, во время которой сбили мужчину.
Объявление обнародовано в одной из никопольских групп в Фейсбуке.
Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло в Никополе 28 января 2023 около 18:00.
В районе автобусной остановки Некрасова на пешеходном переходе был сбит мужчина. Если вы стали свидетелем этого ДТП, позвоните по телефону, указанном в обьявлении:
Напомним, чуда не произошло - родителей спасенной девушки нашли среди погибших.
Также стало известно о гибели известного тренера - он спешил к жене и ожидавшим его на улице детям, и заскочил ненадолго домой.
Россияне выпустили ракету по многоэтажке в Днепре 14 января днем, когда многие были дома.