Объявление обнародовано в одной из никопольских групп в Фейсбуке.
Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло в Никополе 28 января 2023 около 18:00.
В районе автобусной остановки Некрасова на пешеходном переходе был сбит мужчина. Если вы стали свидетелем этого ДТП, позвоните по телефону, указанном в обьявлении:
Напомним, Никопольские СМИ сообщали , что 28 января на перекрестке улиц Элетрометаллургов и Некрасова автомобиль сбил человека и уехал с места происшествия.
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На место ДТП прибыла бригада скорой помощи и пострадавший был госпитализирован в больницу.
Ранее сообщалось, что жительница Днепра в день, когда вражеская ракета попала в ее дом, спасала детей.
Пока Надежда Ярошенко на операции спасала чужого ребенка, ее сына, 12-летнего Ростислава, вытаскивал из-под завалов бывший тренер Юрий Васецкий, об этом стало известно в эфире телемарафона.
Мужчина вспоминает, что по решетке залез на третий этаж, пока его страховали другие люди. Так он и спас ребенка.
Родители маленьких пациентов Надежды бесплатно помогли ей предоставив жилье и все, что могло понадобиться семье в первые дни.
"У подъезда меня встречали родители моих пациентов. Из разных семей. Они стояли с одеялами, с подушками. Я была поражена и умилена. Я плакала",
– рассказала Надежда.
Напомним, чуда не произошло - родителей спасенной девушки нашли среди погибших.
Также стало известно о гибели известного тренера - он спешил к жене и ожидавшим его на улице детям, и заскочил ненадолго домой.
Россияне выпустили ракету по многоэтажке в Днепре 14 января днем, когда многие были дома.