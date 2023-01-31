В Никополе просят отозваться свидетелей аварии, во время которой сбили мужчину.

Объявление обнародовано в одной из никопольских групп в Фейсбуке.

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло в Никополе 28 января 2023 около 18:00.

В районе автобусной остановки Некрасова на пешеходном переходе был сбит мужчина. Если вы стали свидетелем этого ДТП, позвоните по телефону, указанном в обьявлении:

Напомним, Никопольские СМИ сообщали , что 28 января на перекрестке улиц Элетрометаллургов и Некрасова автомобиль сбил человека и уехал с места происшествия.

На место ДТП прибыла бригада скорой помощи и пострадавший был госпитализирован в больницу.

Ранее сообщалось, что жительница Днепра в день, когда вражеская ракета попала в ее дом, спасала детей.

Пока Надежда Ярошенко на операции спасала чужого ребенка, ее сына, 12-летнего Ростислава, вытаскивал из-под завалов бывший тренер Юрий Васецкий, об этом стало известно в эфире телемарафона.

Мужчина вспоминает, что по решетке залез на третий этаж, пока его страховали другие люди. Так он и спас ребенка.

Родители маленьких пациентов Надежды бесплатно помогли ей предоставив жилье и все, что могло понадобиться семье в первые дни.

"У подъезда меня встречали родители моих пациентов. Из разных семей. Они стояли с одеялами, с подушками. Я была поражена и умилена. Я плакала",

– рассказала Надежда.

Напомним, чуда не произошло - родителей спасенной девушки нашли среди погибших.

Также стало известно о гибели известного тренера - он спешил к жене и ожидавшим его на улице детям, и заскочил ненадолго домой.

Россияне выпустили ракету по многоэтажке в Днепре 14 января днем, когда многие были дома.