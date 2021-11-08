В "красных зонах" сумму субсидий, выдаваемую на оплату коммунальных услуг увеличили на 50%.

Об этом сообщили в прессслужбе Министерства социальной политики.

Однако тем, у кого есть долги за коммунальные услуги, субсидию не оформят. Останутся от государственной помощи все, кто имеет долг 340 грн и выше. Также субсидию не оформят тем, у кого есть долги по оплате алиментов.

По словам заместителя министра Виталия Музыченко, в этом случае надо заключить договор (условие) на реструктуризацию долга, а уже затем оформлять субсидию. Если успеть оформить все документы в течение первых двух месяцев нового отопительного сезона, то помощь будет назначена с начала отопительного сезона.

Жилищная субсидия назначается тем семьям, которые тратят на оплату коммунальных услуг более 15% от совокупного дохода семьи.

Кроме того, следует помнить, что данная помощь назначается лишь на оплату соответствующего объема, не превышающего социальные нормативы.

Как только регион выйдет из красной зоны нормативы будут уменьшены.

Напомним, в Раде готовят новый запрет для украинцев: что нужно знать о новом законопроекте

Как сообщала Politeka, украинцам рассказали, как легко вычислить, могут ли они рассчитывать на субсидию: "помощь положена..."