Украинская поэтесса Светлана Йовенко скончалась на 76-м году жизни в реанимации - врачи боролись за нее изо всех сил, но их старания оказались тщетными.

Об этом сообщила в Facebook писательница Любовь Голота. Как оказалось Светлана Йовенко скончалась в больнице в результате осложнений COVID-19 утром в воскресенье, 7 ноября.

Писательница находилась в "коронавирусном" реанимационном отделении Городской клинической больнице Киева №10 - ковид оказался сильнее. У женщины остались дочь Иванна и внучка София.

Писательница рассказала, что Йовенко дебютировала в литературе в 16 лет. После этого ее имя всегда было на слуху у любителей поэзии. Она является автором многих сборников лирики, прозаических книг, литературных эссе и статей, воспоминаний.

"Огромное сожаление охватывает за этим красивым, жизнелюбивым человеком, за ее улыбкой, голосом, приметливым голубоглазым взглядом, вечерними звонками, постоянным углублением в литературные и общественные события", - написала Голота.

Ее лирика отмечена экспрессивностью, в большинстве произведений драматургия чувств передана синтаксически неповторимыми построениями, органическими для живой, не метафорической речи

В 2010 году стала лауреатом премии им. Леонида Вышеславского "Планета поэта". Йовенко также работала заведующей отделом поэзии и критики журнала "Вітчизна".

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