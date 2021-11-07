Молодой парень получил удар ножом в сердце и умер на месте происшествия - помощь ему пытался оказать сотрудник полиции, однако усилия оказались напрасными.

В ночь на 6 ноября в Кирилловке Запорожской области парня зарезали из-за украинского языка. Об этом сообщает "РИА Мелитополь".

Как сообщил отец погибшего, на парня напал пьяный выходец из Луганска, которому не понравилась украинская речь Николая. Он позвал Николая на улицу, а тот не отказался. Парень был чемпионом по джиу-джитсу и не сомневался в своих силах.

Хотя 26-летний Николай был чемпионом по джиу-джитсу, он не смог защититься от ножевого удара, который пришелся в самое сердце. Правоохранители, прибывшие на место, пытались его реанимировать, но у них не вышло.

Николай был единственным сыном известного предпринимателя, советника президента по вопросам рекреации и туризма, владельца отеля "Жемчужина прибоя" в Кирилловке Олега Балабатько.



Он опубликовал видео, в котором рассказал о произошедшем: "Количка - я тебя любил, люблю и буду любить! Пока что ты здесь - там свидимся. Прости меня грешного за все".

Напомним, что тело молодого военного нашли на посту: было несколько выстрелов.



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