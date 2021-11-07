В результате давки на концерте американского рэпера Трэвиса Скотта в городе Хьюстон штат Техас - восемь человек в возрасте от 14 до 27 лет погибли, 13 пострадавших в больнице.

Посетители концерта делятся в сети воспоминаниями о пережитом. Многие сетуют на бесчеловечное поведение не только организаторов концерта, но и самого рэпера Трэвиса Скотта. Гневные комментарии можно увидеть под постом рэпера в сети, а также на личных страницах в пабликах.

Одна из посетительниц мероприятия рассказала, что ей стало плохо в толпе. Девушка потеряла сознание, когда на концерте образовалась давка. По ее словам, люди со всех сторон напирали на нее так сильно, что она не могла дышать: "Люди умоляли осветителей и команду организаторов остановить концерт, но они не стали".



Многие пользователи сети под видео высказались о том, что исполнителя заботят только деньги. При этом они отмечали, что наличие денег не означает, что можно перестать быть человеком.

Когда плохо стало второму человека, его выносили из зала, то шоу продолжалось. В результате выступление было остановлено только после того, как поступили данные о нескольких десятках пострадавших.

"Ты ясно все видел, но просто продолжал петь", "Вы буквально продолжали петь, наблюдая, как чье-то безжизненное тело выносят из зала. Вы абсолютно отвратительны", "Они перестанут бушевать, если музыка остановится. Шоу не стоит человеческих жизней, - писали в сети.

Напомним, о давке в метро Киева: люди торопятся попасть на военный парад, безумные кадры.

Как Politeka писала, россиянки устроили дикое побоище на концерте известной певицы, жесткое видео.

Также Politeka рассказывала, что в сеть слили кадры хаоса на концерте популярного певца, фанаты не выдержали.