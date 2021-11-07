В результате давки на концерте американского рэпера Трэвиса Скотта в городе Хьюстон штат Техас - восемь человек в возрасте от 14 до 27 лет погибли, 13 пострадавших в больнице.
Посетители концерта делятся в сети воспоминаниями о пережитом. Многие сетуют на бесчеловечное поведение не только организаторов концерта, но и самого рэпера Трэвиса Скотта. Гневные комментарии можно увидеть под постом рэпера в сети, а также на личных страницах в пабликах.
Одна из посетительниц мероприятия рассказала, что ей стало плохо в толпе. Девушка потеряла сознание, когда на концерте образовалась давка. По ее словам, люди со всех сторон напирали на нее так сильно, что она не могла дышать: "Люди умоляли осветителей и команду организаторов остановить концерт, но они не стали".
Многие пользователи сети под видео высказались о том, что исполнителя заботят только деньги. При этом они отмечали, что наличие денег не означает, что можно перестать быть человеком.
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Когда плохо стало второму человека, его выносили из зала, то шоу продолжалось. В результате выступление было остановлено только после того, как поступили данные о нескольких десятках пострадавших.
"Ты ясно все видел, но просто продолжал петь", "Вы буквально продолжали петь, наблюдая, как чье-то безжизненное тело выносят из зала. Вы абсолютно отвратительны", "Они перестанут бушевать, если музыка остановится. Шоу не стоит человеческих жизней, - писали в сети.
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