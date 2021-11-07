В течение почти всей первой декады ноября в Украине будет дождь и будет постепенно снижаться температура воздуха - не за горами и первый снег.

Синоптики опубликовали прогноз погоды на ноябрь. Стало известно, когда дневная температура опустится ниже нуля, а дождевые осадки сменятся снегом. Об этом говорится на сайте Gismeteo.ua.

Согласно прогнозу, первая неделя ноября в столице пройдет с более-менее теплой погодой до +17°. Уже с 7 числа и на протяжение двух недель температура в Киеве будет снижаться. Ожидается до +3°...+7° днем и до -1°...+2° ночью. В связи с похолоданием ожидается и первый снег.

В Харькове днем в течение месяца столбики термометров не будут опускаться ниже нуля, а ночной минимум составит -3 градуса. Снег прогнозируют на 19 ноября.

Первый снег в Днепре ожидается 28 ноября. При этом дневных минусов в городе не прогнозируют. Первого снега в Одессе в ноябре не стоит ожидать. Днем будет от +5 до +16 градусов, а ночью столбики термометров покажут от +2 до +11 градусов.

На Закарпатье первый снег ожидается 19 ноября. Днем весь месяц столбики термометров будут выше нуля.

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