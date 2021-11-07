В течение почти всей первой декады ноября в Украине будет дождь и будет постепенно снижаться температура воздуха - не за горами и первый снег.
Синоптики опубликовали прогноз погоды на ноябрь. Стало известно, когда дневная температура опустится ниже нуля, а дождевые осадки сменятся снегом. Об этом говорится на сайте Gismeteo.ua.
Согласно прогнозу, первая неделя ноября в столице пройдет с более-менее теплой погодой до +17°. Уже с 7 числа и на протяжение двух недель температура в Киеве будет снижаться. Ожидается до +3°...+7° днем и до -1°...+2° ночью. В связи с похолоданием ожидается и первый снег.
В Харькове днем в течение месяца столбики термометров не будут опускаться ниже нуля, а ночной минимум составит -3 градуса. Снег прогнозируют на 19 ноября.
Экс-муж Ани Лорак решил покинуть с дочерью Украину и похвастался прощальными моментами: кадры
Жена известного актера почти месяц скрывала его смерть: детали трагедии
Дорофеева в крошечном купальнике пустилась в пляс с подружкой на яхте: кадры веселья
Концерт звезды обернулся масштабной трагедией, есть жертвы и сотни пострадавших: кадры
Внуки Чапкиса с разницей в семь лет поразили внешним сходством: как выглядят потомки легенды "Танців з зірками"
Первый снег в Днепре ожидается 28 ноября. При этом дневных минусов в городе не прогнозируют. Первого снега в Одессе в ноябре не стоит ожидать. Днем будет от +5 до +16 градусов, а ночью столбики термометров покажут от +2 до +11 градусов.
На Закарпатье первый снег ожидается 19 ноября. Днем весь месяц столбики термометров будут выше нуля.
Напомним, что синоптик рассказала, какой будет зима в условиях глобального потепления.
Как сообщала Politeka, украинцам рассказали о нестабильной погоде: к чему готовиться.
Также Politeka писала, что в Украину идут первые морозы: свежий прогноз.