Сто человек погибли и более ста были травмированы в столице Сьерра-Леоне Фритауне в пятницу, 6 ноября, когда бензовоз попал в ДТП на оживленном перекрестке, а затем взорвался.
Взрыв произошел рано утром после того, как автобус врезался в цистерну в Веллингтоне, пригороде к востоку от Фритауна.
Мэр города Ивонн Аки-Савьерр сообщила о 100 погибших. А местное издание Sierraloaded передает, что жертв гораздо больше — около 400. Обнародованные данные пока не окончательные.
Еще 100 пострадавших поступили на лечение в больницы и клиники по всей столице, сообщила Reuters заместитель министра здравоохранения Амара Джамбай.
Среди жертв были люди, которые собрались, чтобы собрать топливо, вытекшее из разбитого автомобиля и пострадали от вторичных взрывов.
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«У нас так много жертв, обгоревших трупов. Это ужасная, ужасная авария», - сказала Брима Буре Сисей, глава Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями, на видео с места происшествия, опубликованном в Интернете.
На изображениях, широко распространенных в Интернете, видно, как сильно обгоревшие жертв лежат на улицах. Огонь охватил магазины и дома поблизости.
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