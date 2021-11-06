Сто человек погибли и более ста были травмированы в столице Сьерра-Леоне Фритауне в пятницу, 6 ноября, когда бензовоз попал в ДТП на оживленном перекрестке, а затем взорвался.

Взрыв произошел рано утром после того, как автобус врезался в цистерну в Веллингтоне, пригороде к востоку от Фритауна.

Мэр города Ивонн Аки-Савьерр сообщила о 100 погибших. А местное издание Sierraloaded передает, что жертв гораздо больше — около 400. Обнародованные данные пока не окончательные.

Еще 100 пострадавших поступили на лечение в больницы и клиники по всей столице, сообщила Reuters заместитель министра здравоохранения Амара Джамбай.

Среди жертв были люди, которые собрались, чтобы собрать топливо, вытекшее из разбитого автомобиля и пострадали от вторичных взрывов.

Tanker explosion kills hundreds at a gas station on Friday night in Wellington a surbub in #Freetown according to Disaster Management Agency rescue efforts underway @AFP pic.twitter.com/YjDpafGGe1 — Mohamed Saidu Bah (@MohamedSaiduBah) November 6, 2021

«У нас так много жертв, обгоревших трупов. Это ужасная, ужасная авария», - сказала Брима Буре Сисей, глава Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями, на видео с места происшествия, опубликованном в Интернете.

На изображениях, широко распространенных в Интернете, видно, как сильно обгоревшие жертв лежат на улицах. Огонь охватил магазины и дома поблизости.

Video received: a fuel tanker exploded in Sierra Leone’s capital Freetown last night.

CNN reporting that at least 84 people have been killed. pic.twitter.com/2SBvntrarb — Samira Sawlani (@samirasawlani) November 6, 2021

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