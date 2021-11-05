Подросток спас пассажиров, когда водителю маршрутки стало плохо и транспорт выехал на встречку.

О героическом поступке сообщает mv.org.ua.

В Мелитополе во время движения водителю внезавно стало плохо.Неуправляемый автобус выскочил на встречку на оживленном проспекте. К счастью, предотвратить трагедию удалось 17-летнему Александру.

"Пассажиры кричали "Водителю плохо!", "Остановите автобус!". Я добежал до сиденья водителя, вырулил на нашу полосу движения и остановил маршрутку", - говорит 17-летний подросток Александр.

Далее парень вызвал полицию и скорую, а до приезда врачей вместе с пассажирами оказывал водителю помощь.

Ранее сообщалось, что 18 октября маршрутный автобус на скорости протаранил несколько автомобилей.

По предварительной версии во время движения у пассажирского автотранспорта неожиданно отказали тормоза.

Маршрутка, с полным салоном пассажиров, выехала на встречную полосу движения и зацепила несколько попутных автомобилей. К счастью, обошлось без лобовых столкновений и без жертв.

Напомним, что украинский спортсмен разбился в ДТП, его мотоцикл разлетелся на части.

Как сообщала Politeka, автобус разбился на украинской трассе.

Также Politeka писала, что фура на большой скорости влетела в маршрутку с украинцами, есть погибшие.