Подросток спас пассажиров, когда водителю маршрутки стало плохо и транспорт выехал на встречку.
О героическом поступке сообщает mv.org.ua.
В Мелитополе во время движения водителю внезавно стало плохо.Неуправляемый автобус выскочил на встречку на оживленном проспекте. К счастью, предотвратить трагедию удалось 17-летнему Александру.
"Пассажиры кричали "Водителю плохо!", "Остановите автобус!". Я добежал до сиденья водителя, вырулил на нашу полосу движения и остановил маршрутку", - говорит 17-летний подросток Александр.
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Далее парень вызвал полицию и скорую, а до приезда врачей вместе с пассажирами оказывал водителю помощь.
Ранее сообщалось, что 18 октября маршрутный автобус на скорости протаранил несколько автомобилей.
По предварительной версии во время движения у пассажирского автотранспорта неожиданно отказали тормоза.
Маршрутка, с полным салоном пассажиров, выехала на встречную полосу движения и зацепила несколько попутных автомобилей. К счастью, обошлось без лобовых столкновений и без жертв.
Напомним, что украинский спортсмен разбился в ДТП, его мотоцикл разлетелся на части.
Как сообщала Politeka, автобус разбился на украинской трассе.
Также Politeka писала, что фура на большой скорости влетела в маршрутку с украинцами, есть погибшие.