Российскому юмористу и ведущему Максиму Галкину не понравилось, что гости на его шоу начали говорить об Украине и он вдруг начал унижать ее.

Инцидент произошел во время съемок музыкального YouTube проекта "Музыкилити", где известные певцы из разных эпох, оценивают творчество современных исполнителей (чтобы посмотреть видео доскрольте страницу вниз).

В одном из последних выпусков студию посетили украинские артисты Никита Джигурда и Kyivstoner. Они знакомились друг с другом и разговорились о Родине.

Никита Борисович эмоционально зачитывал строчки песни "Дух Украины", однако закончить ему не разрешили, ведь это совершенно не понравилось Максиму Галкину и он перебил Джигурду.

Муж Пугачевой попросил зрителей в зале "сменить настройки, чтобы переключиться назад на русский язык". А потом переделал стихотворение легендарного украинского поэта Тараса Шевченко - его переделка была позорной и принижающей, дно пробито.

"Як умру, то поховайте, не тягніть резину. Не тягайте з ями в яму, як того грузина", – сказал комик, не девая Джигурде читать стих об Украине.

Позже стало известно, что Минкульт Украины по представлению Службы безопасности внес российского юмориста и ведущего Максима Галкина в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

На сайте Минкульта не уточняются причины, по которым Галкин попал в "черный список".

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