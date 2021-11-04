В Киеве ковид забрал жизнь восьмилетнего ребенка - ситуация с вирусом в столице тяжелая.
Об этом сообщили во время заседания Киевгорсовета.
Только на этой неделе в Киеве – от 40 до 60 летальных случаев ежесуточно.
За прошедшие сутки – 41 смерть - среди них ребенок.
Медики боролись до последнего за жизнь восьмилетнего мальчика, но, к сожалению, спасти его не удалось.
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В Киеве госпитализируют каждый день более полутысячи человек, а большая часть из них находится в тяжелом состоянии.
Стоит отметить, что среди умерших нет ни одного человека с прививкой.
Ранее сообщалось, чьл непривитые пассажиры устроили скандал - полицейские остановили рейсовый микроавтобус.
Правоохранители остановили микроавтобус из Каменца-Подольского, который направлялся в Киев. После проверки документов сотрудники полиции запретили водителю продолжать движение, так как у пассажиров не было COVID-сертификатов.
Пассажиры возмутились и перекрыли дорогу.
После словесной перепалки и разъяснения копов об ответственности согласно ст. 279 Уголовного кодекса Украины (блокировка транспортных коммуникаций), люди переместились на обочину.
Напомним, маленьким украинцам выдадут новый документ, появилось разъяснение.
Как сообщала Politeka, в Раде готовят усиление наказания гражданам, "до 3 лет тюрьмы".
Также Politeka писала, когда столица может выйти из "красной" зоны и вернуться к обычной жизни.