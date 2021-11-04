Обещали отремонтировать еще в прошлом году

Украинская синхронистка показала ужасные условия больницы, где проходит диспансеризацию сборная Украины - в таких просто невозможно быть здоровим.

Серебряная медалистка чемпионата мира-2017 года по водным видам спорта в комбинации и бронзовый призер Олимпиады-2020 Алина Шинкаренко показала в Инстаграмм состояние Харьковского областного врачебно-физкультурного диспансера.



Здание обещали отремонтировать еще в прошлом году, но так этого и не сделали. Здание на снимках по-прежнему выглядит, как после бомбежки и явно нуждается в капитальном ремонте.

"Это не студия для фотосессий. Это место, где сборная Украины проходит медицинское обследование", – написала спортсменка.

На кадрах видео, которое разместила украинская чемпионка в социальных сетях, видно, что потолок в помещениях может обрушиться в любой момент, стены в жутком состоянии.

Стоит напомнить, что Алина Шинкаренко на Олимпийских играх 2020 в Токио принесла Украине бронзовую медаль за синхронное плавание. Также Шинкаренко является чемпионкой мира и Европы по синхронному плаванию.

Напомним, украинцы назвали новую форму олимпийской сборной худшей за все годы.

Как сообщала Politeka, украинец триумфально "проплыл" на Олимпиаде: установлен рекорд соревнований.

Также Politeka писала, что украинский спортсмен завоевал медаль на Олимпиаде, отметившись историческим достижением.