Поэт и журналист Сергей Соколкин умер в возрасте 58 лет - он был автором хитов многих известных исполнителей - его тексты и работы исполняли свыше 60 музыкантов.

Как сообщают российские СМИ, причиной смерти Соколкина стала коронавирусная инфекция.

Сергей Соколкин стал жертвой коронавируса. По словам его близких друзей, он попал в больницу с 95% поражением легких.

"Это фактически был смертный приговор, но все надеялись на лучшее. Увы, чуда не произошло...", - сказано в некрологе автора многих хитовых песен. Также там выразили слова соболезнования семье и близким Сергея.

Сергей Соколкин родился 23 сентября 1963 года в Хабаровске, который находится в России. Его родители были инженерами, но он пошел творческим путем.

С 1997 года начал успешно писать песни, которые исполняют более шестидесяти российских артистов, среди которых Лариса Долина, Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров, Александр Буйнов, Александр Малинин, Лев Лещенко, Валентина Толкунова, Ирина Салтыкова, Борис Моисеев и другие.

Напомним, что ушла из жизни актриса Джанет Бордон.



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