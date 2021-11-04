Ученики четвертого класса в лицее в Рожнятине Ивано-Франковской области страдают из-за одноклассников-близнецов - которые применяют физическую силу к детям.

Родители учеников 4А говорят, что их дети уже не один год страдают из-за двух своих одноклассников – 10-летних близнецов Назара и Богдана. Об этом говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца).

Родители рассказали, что их дети боятся ходить в школу: близнецы своих одноклассников бьют, душат, царапают и обзывают. Мама одного из учеников 4А Оксана Федоренко добавила, что близнецы плюют детям в лицо, выливают из термоса воду или чай прямо на голову.

Мама еще одного ученика этого класса Ольга Павлюк добавила, что один из близняшек берет другого ребенка за шею и душит, ждет, когда он удушится.

Классная руководительница 4 А Ульяна Булат подтверждает, что мальчики ведут себя агрессивно, а на замечания они отвечают "нам ничего за это не будет".

Ситуацию усложняет то, что близнецы – инклюзивные учащиеся. У них моторная алалия – задержка развития речи. Родители других учеников уверяют – они не имеют ничего против инклюзивного обучения.

"Мы не против инклюзии, мы против агрессии. Инклюзия не дает права этим детям плевать нашим в лицо и унижать их", – объяснила Людмила Русин, мать ученика 4А.

В полиции доказали пять фактов буллинга со стороны братьев в отношении одноклассников. Тем временем мама близнецов уверяет, что все это клевета, и их просто хотят заставить перейти на домашнее обучение.

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