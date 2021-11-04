В Запорожской области ребенок упал в детском саду, получив перелом ноги и травму головы. Родители обратились в полицию.

Маленькая Мирослава всего десять дней успела отходить в садик "Веночек" в Пологах, как случилась беда. 7 сентября матери девочки Виктории позвонила воспитательница и сообщила, что ребенок упал во время прогулки и сильно плачет, мол, заберите, не можем успокоить. Когда женщина пришла, ей посоветовали обратиться к семейному врачу. "Скорую помощь" ребенку никто не вызывал, пишет местное издание ZaБор.

У Виктории десятилетний стаж работы в сфере медицины - она уверена, что дочке помочь даже не пытались.

В итоге, родители самостоятельно отвезли дочку в областную детскую больницу, где у нее диагностировали "закрытый перелом без смещения голени, сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб тканей".



Мирослава пробыла в гипсе полтора месяца и сейчас уже бегает и прыгает.

Как именно она получила травмы, до сих пор точно никто сказать не может - по одной из версий, девочка упала со ступеньки беседки.

Родители пожаловались в полицию на действия воспитательницы. Знают об инциденте и в Пологовском горсовете. Там сообщили, что было проведено служебное расследование и составлен соответствующий акт, передает ТСН.

Руководитель отдела образования Пологовского горсовета Сергей Бандурка сообщил, что по показаниям воспитательницы, она отвлеклась на другого ребенка, когда Мирослава побежала, перецепилась и упала. Заведующая "Веночков" уверила, что сотрудница, не уследившая за девочкой, понесет ответственность.

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