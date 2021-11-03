На Украину надвигается резкое похолодание - синоптики предупредили о снегопадах.
Об этом сообщает "Униан".
Так, уже 9 ноября практически на всей территории страны температура будет +4°...+8°.
Только в южных областях Украинывоздух прогреется до +9°...+10°.
На западе и севере ночью ожидаются морозы до -4°.
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Также везде, за исключением юга страны, ожидаются осадки.
На севере и местами на западе, ожидается снег с дождём.
10 ноября ночные морозы уже будут практически во всех областях страны достигнут -5°. Днем ожидается до 4 градусов тепла.
Ранее в Укргидрометцентре сообщалось, что в ноябре среднемесячная температура воздуха будет близкой к климатической норме. На большей территории Украины похолодает ниже +5 в первой декаде месяца, в Закарпатье и юге — к концу второй декады.
Во второй половине начнутся морозы, пройдут дожди с мокрым снегом.
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Как сообщала Politeka, непогода обрушилась на Украину, синоптики предупредили об опасности: "Несколько правил поведения"
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