Непривитые пассажиры устроили скандал - полицейские остановили рейсовый микроавтобус.

Об этом сообщает Telegram-канал "Kamianets PLUS".

Правоохранители остановили микроавтобус из Каменца-Подольского, который направлялся в Киев. После проверки документов сотрудники полиции запретили водителю продолжать движение, так как у пассажиров не было COVID-сертификатов.

Пассажиры возмутились и перекрыли дорогу.

После словесной перепалки и разъяснения копов об ответственности согласно ст. 279 Уголовного кодекса Украины (блокировка транспортных коммуникаций), люди переместились на обочину.

Ранее сообщалось, что в киевской маршрутке произошел скандал - сотрудники полиции вывели пассажирку из транспорта.

Пока полиция уговаривала женщину выйти из автобуса, водитель не ехал, поэтому возобновления движения ждали десятки человек.

Женщина не соглашалась выйти из автобуса самостоятельно, поэтому полицейские вытащили ее из салона транспорта силой.

Пассажирка была в защитной маске, вероятно, ее высадили из-за отсутствия COVID-сертификата.

Видео с места можно увидеть здесь.

Напомним, маленьким украинцам выдадут новый документ, появилось разъяснение.

Как сообщала Politeka, в Раде готовят усиление наказания гражданам, "до 3 лет тюрьмы".

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