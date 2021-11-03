Победительница конкурса "Мисс Ровенщина 2014" Екатерина Крылова "отличилась" в программе "Богиня шопинга" - она озвучила нелестные высказывания о жителях родного города.

Такой ответ она предоставила конкурентке в эфире программы на вопрос, имела ли она отношения с пожилыми мужчинами (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

По сценарию передачи нужно было за 4 часа, получив сумму в 5 тысяч гривен, выбрать и купить одежду на определенное событие для другой участницы шоу.

Во время примерки и одевания Крыловой у нее случился неприятный разговор с партнершей программы, который привел к тому, что девушка вспомнила о родном городе.

"Да, у нас в Ровно живут одни алкаши, наркоманы и нищеброды", - заявила девушка.

Сейчас 24-летняя девушка активно ведет свой инстаграм с контентом "что хочу, то и делаю", а недавно обнажалась в городском общественном транспорте, правда, полуголую Екатерину выгнала кондуктор.

В 2014 году в 17 лет Екатерина Крылова получила титул "Мисс зрительских симпатий" и титул "Мисс Ровенщина" в рамках областного конкурса красоты.

Напомним, что экс-участница "Холостяка" завоевала титул "Мисс Украина Вселенная 2021", фото.

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Как Politeka писала, "Мисс Украина" Ястремская решила расстаться со своей роскошной короной.