Украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк уверен, что культура не может находиться вне политики, особенно во время войны, которая происходит на Донбассе.

Кондратюк признался также, что до 2014 года у него были нормальные отношения со многими российскими знаменитостями. Об этом он рассказал в одном из интервью для "Украинской правды" (чтобы посмотреть интервью полностью доскрольте до конца).

Телеведущий уверен, что абсолютно каждый артист имеет отношение к политике, особенно это касается тех, кто имеет русский паспорт и не заявляет о поддержке территориальной целостности Украины.

"Мне пишут, что "культура вне политики". Культура не может быть вне политики. Во время войны вне политики нет ничего", — отметил продюсер.

Кондратюк напомнил, что многие деятели культуры подписали письмо в поддержку Путина после оккупации Крыма.

"Деятели культуры подписали письмо в поддержку аннексии Крыма. Не крестьяне, не трактористы, не работники "Уралмаш". А деятели культуры. Поэтому тот, кто говорит, что музыка вне политики, ну блин - купите себе немного мозгов, ей богу",- резко отреагировал ведущий.

Напомним, Кондратюк впервые за 25 лет решился на смену имиджа, впечатлив видом без очков.

Как писала Politeka, Кондратюк резко прошелся украинскими гастролерами в РФ.

Также Politeka писала, что Кондратюк объяснил феномен "Слуги народа", упрекнув украинцев.