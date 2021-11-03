В киевской маршрутке произошел скандал - сотрудники полиции вывели пассажирку из транспорта.

Кадры опубликовал "24 канал" в Telegram.

Пока полиция уговаривала женщину выйти из автобуса, водитель не ехал, поэтому возобновления движения ждали десятки человек.

Женщина не соглашалась выйти из автобуса самостоятельно, поэтому полицейские вытащили ее из салона транспорта силой.

Пассажирка была в защитной маске, вероятно, ее высадили из-за отсутствия COVID-сертификата.

Видео с места можно увидеть здесь.

К слову, в связи с высокой смертностью от ковида родственники умерших вынуждены ждать в очереди на кремацию по 10 дней.

Харьковчанке пришлось ждать кремации близкого родственника 10 дней.

"В частной ритуальной службе нам сказали, что сейчас крематорий очень загружен. 10 дней тело находилось в морге, и 27-го подошла очередь на кремацию", – говорит харьковчанка.

Сотрудник частной ритуальной службы Олег сообщил, что машин и работников катастрофически не хватает.

"Сейчас все завалено телами — морги, крематории, сохранения. Машин и людей катастрофически не хватает. Заказать гроб, покрывало и автомобиль для последующей кремации в Харькове обойдется в 8000 гривен. Но сейчас очень большая очередь", - рассказал Олег.

Напомним, маленьким украинцам выдадут новый документ, появилось разъяснение.

Как сообщала Politeka, в Раде готовят усиление наказания гражданам, "до 3 лет тюрьмы".

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