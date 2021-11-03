8 человек погибли в результате стрельбы на тематической вечеринке в стиле сериала «Игра в кальмара» во время празднования Хэллоуина в Панаме.
Трагедией закончилось празднование кануна Дня всех святых в Панаме, о чем сообщила в соцсетях местная полиция.
Так, в одном из ночных клубов города 29 октября устроили вечеринку по случаю Хэллоуина. Ее темой стал популярный корейский сериал «Игра в кальмара», в котором участники должны играть в детские игры в борьбе за крупный денежный приз. При этом проигравших игроков застреливают наблюдатели.
Во время вечеринки в Панаме среди присутствующих завязалась перестрелка. В результате восемь человек погибли и еще семь получили ранения. Как рассказал прокурор Рафаэль Балойес, причиной конфликта стали разборки между враждующими бандами.
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Так, один из присутствующих выстрелил в группу посетителей, которые оказались членами группировки «Лос Галактикос». Они открыли ответный огонь.
Пятеро человек погибли прямо в клубе. Тела еще троих позже нашли на местной свалке. По итогам происшествия полицейские задержали двух человек. Правоохранители рассказали, что некоторые причастные к перестрелке ранее уже были судимы и участвовали в подобных инцидентах.
Напомним, мужчина устроил перестрелку в толпе, есть раненные.
Как сообщала Politeka, мужчина открыл огонь по людям, известно о 5 жертвах.
Также Politeka писала, что мужчина зашел в ресторан и начал стрелять, подробности.