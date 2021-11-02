В Киеве мужчина открыл стрельбу на улице - звуки выстрелов услышали прохожие и вызвали полицию.
Об этом сообщает полиция Киева.
Патрульные прибывшие на вызов увидели мужчину, который вел себя агрессивно.
Во время осмотра у него обнаружили предмет, похожий на пистолет и восемь патронов.
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Установлено, что 33-летний местный житель три раза выстрелил в воздух и два - в землю.
Его задержали и объявили о подозрении по ч. 4 ст. 296 УКУ – хулиганство.
К слову, недавно в Киевской области мужчина в камуфляже открыл огонь по семье с ребенком - известно о раненных.
На видео, которое появилось в сети видно, как мужчина, женщина и их дочь садятся в машину. В какой-то момент появляется мужчина в камуфляже и начинает стрелять в водителя.
Сейчас полиция ищет стрелявшего злоумышленника.
"Неизвестный мужчина в камуфляже совершил выстрелы в направлении 27-летнего молодого человека, который вместе с 28-летней женой садился в машину. Мужчина ранен в ногу, поврежден автомобиль", - говорится в сообщении полиции.
Ранее сообщалось, что неадекват начал размахивать пистолетом перед мамой с 7-летним ребенком
Также politeka сообщала, что украинец устроил стрельбу на собственной свадьбе
Кроме того Politeka информировала о том, что бандиты забрались в дом семьи на Одесчине, хозяину пришлось отстреливаться