В Киеве мужчина открыл стрельбу на улице - звуки выстрелов услышали прохожие и вызвали полицию.

Об этом сообщает полиция Киева.

Патрульные прибывшие на вызов увидели мужчину, который вел себя агрессивно.

Во время осмотра у него обнаружили предмет, похожий на пистолет и восемь патронов.

полиция, авто, люди

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Установлено, что 33-летний местный житель три раза выстрелил в воздух и два - в землю.

Его задержали и объявили о подозрении по ч. 4 ст. 296 УКУ – хулиганство.

К слову, недавно в Киевской области мужчина в камуфляже открыл огонь по семье с ребенком - известно о раненных.

На видео, которое появилось в сети видно, как мужчина, женщина и их дочь садятся в машину. В какой-то момент появляется мужчина в камуфляже и начинает стрелять в водителя.

Сейчас полиция ищет стрелявшего злоумышленника.

"Неизвестный мужчина в камуфляже совершил выстрелы в направлении 27-летнего молодого человека, который вместе с 28-летней женой садился в машину. Мужчина ранен в ногу, поврежден автомобиль", - говорится в сообщении полиции.

Ранее сообщалось, что неадекват начал размахивать пистолетом перед мамой с 7-летним ребенком

Также politeka сообщала, что украинец устроил стрельбу на собственной свадьбе

Кроме того Politeka информировала о том, что бандиты забрались в дом семьи на Одесчине, хозяину пришлось отстреливаться