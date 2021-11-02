Первая декада ноября начинается с относительно теплой погоды, морозов не ожидается, разве что на высокогорье Карпат ночью может быть в ближайшие два дня 1-5 градусов.

На среду, 3 ноября в Украине объявили предупреждение из-за тумана. Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Из-за непогоды объявлен 1 уровень опасности, желтый - в южных областях ночью и утром прогнозируется туман, видимость 200-500 метров.

Густые туманы завтра накроют Украину в таких областях: Одесская,

Николаевская, Херсонская и Запорожская.

Стоит отметить, что на остальной территории в ближайшие дни 0-7 градусов тепла ночью, а во второй половине недели - даже 5-10 градусов тепла.

Синоптики сразу же обратились к водителям и призвали их быть осторожными на дорогах.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане соблюдать следующие советы: снизить скорость движения; при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом и держать безопасную дистанцию с другими автомобилями.

Напомним, что синоптик рассказала, какой будет зима в условиях глобального потепления.

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