В декабре 2021 года украинцы будут иметь дополнительный выходной - это день, который выпадает на важный религиозный праздник для католиков.

Близится декабрь, который станет последним месяцем уходящего 2021 года. Politeka.net расскажет сколько выходных ждет украинцев в декабре.

В следующем предновогоднем месяце у украинцев будет 9 выходных. Один из них является дополнительным, предусмотренным календарем государственных праздников.

Дело в том, что 25 декабря в нашей стране будет праздноваться католическое Рождество, которое объявлено выходным днем. В этом году оно приходится на субботу, в связи с чем понедельник, 27 декабря, согласно статье 73 Кодекса законов о труде Украины, будет нерабочим. Соответственно украинцы будут отдыхать 3 дня - 25, 26 и 27 декабря.

Рабочий день 24 декабря при этом рекомендовано сократить на 1 час. Также сокращенным будет рабочий день в канун Нового года – 31 декабря.

Декабрь также принесет множество приятных праздничных дней и поводов поздравить родных и друзей с профессиональными датами. Отмечаются такие праздники, как День Вооруженных Сил Украины, День святого Николая (19 декабря) и другие. На эти дни выходные не предусмотрены.

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