На помощь может рассчитывать каждый безработный из малообеспеченной семьи, однако есть условие - через три года часть денег надо будет вернуть.

Помощь будет оказываться с 2022 года в рамках новой бюджетной программы содействия экономической самостоятельности малообеспеченных семей. Детали рассказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная, сообщает пресс-служба ведомства.



По информации Минсоцполитики, государственная помощь на начало собственного бизнеса является беспроцентной и составит до 15 минимальных зарплат (на начало 2022 года – 97 500 грн).

Эти средства предоставляются в безналичной форме и могут использоваться только для оплаты счетов на приобретение необходимого для основания собственного дела оборудования и материалов.

Через три года предпринимательской деятельности помощь нужно будет вернуть. Но возвращаемая сумма уменьшается на размер уплаченных за 3 года налогов и единого социального взноса.

Чтобы получить финансовую помощь малообеспеченным нужно обратиться с заявлением в центр занятости по месту жительства. Необходимо подать справку об отсутствии привлечения к уголовной ответственности, судимости и бизнес-плане дела.

После положительного решения региональной комиссии, участник программы должен в течение 30 дней зарегистрировать ФЛП или юридическое лицо и заключить соглашение о предоставлении финансовой помощи с региональным центром занятости и центром занятости по месту жительства.

Позже необходимо предоставить в центр занятости счет и договор, заключенный между участником программы, и поставщиком оборудования и материалов, необходимых для основания собственного дела.



Напомним, оформить пенсии и субсидии можно будет по-новому.

Как сообщала Politeka, субсидии для украинцев вырастут, кто получит больше денег.

Также Politeka писала, что вскрылись новые факты об оформлении субсидии.