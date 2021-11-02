При крушении самолета Ан-26 погибли пять человек, включая пилота и членов экипажа.
По словам директора местного аэропорта, всего на борту находились пять человек, включая пилота и членов экипажа, трое из них были гражданами Южного Судана еще 2 человека - граждане РФ.
Все пять человек погибли, сообщает Associated Press.
О причинах крушения информации пока не поступало.
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Ранее сообщалось, что миллиардер погиб в авиакатастрофе с женой и сыном.
Так, возле итальянского города Милан частный самолет Pilatus PC-12 врезался в двухэтажное офисное здание.
К счастью, людей в нем не было, так как помещения пустовали из-за ремонта.
Восемь человек, находившиеся на борту самолета - погибли.
Как сообщает издание Daily Mail, за штурвалом находился 68-летний румынский миллиардер-застройщик Дан Петреску.
С ним летели два члена экипажа и пятеро пассажиров — включая его 65-летнюю жену Реджину, их 30-летнего сына Дана, а также маленького мальчика.
Напомним, самолет с пассажирами протаранил многоэтажное здание, кадры катастрофы: "Не выжил никто"
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