При крушении самолета Ан-26 погибли пять человек, включая пилота и членов экипажа.

По словам директора местного аэропорта, всего на борту находились пять человек, включая пилота и членов экипажа, трое из них были гражданами Южного Судана еще 2 человека - граждане РФ.

Все пять человек погибли, сообщает Associated Press.

О причинах крушения информации пока не поступало.

Ранее сообщалось, что миллиардер погиб в авиакатастрофе с женой и сыном.

Так, возле итальянского города Милан частный самолет Pilatus PC-12 врезался в двухэтажное офисное здание.

К счастью, людей в нем не было, так как помещения пустовали из-за ремонта.

Восемь человек, находившиеся на борту самолета - погибли.

Как сообщает издание Daily Mail, за штурвалом находился 68-летний румынский миллиардер-застройщик Дан Петреску.

С ним летели два члена экипажа и пятеро пассажиров — включая его 65-летнюю жену Реджину, их 30-летнего сына Дана, а также маленького мальчика.

Напомним, самолет с пассажирами протаранил многоэтажное здание, кадры катастрофы: "Не выжил никто"

Как сообщала Politeka, год после трагедии Ан-26, как сложилась судьба единственного выжившего: "Больно..."

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