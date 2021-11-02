Уже с самого начала ноября 2021 года начнутся некоторые проблемы и неприятности - непреодолимые события принесут украинцам много трудностей.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка составила гороскоп на картах таро для Украины на ноябрь для AstroOboz.

Она прогнозирует, что в ноябре украинцы будут наблюдать дальнейшую деградацию власти, а в экономике усилятся застойные явления. В свою очередь, общество вроде бы станет на паузу - все "впадут в спячку" или развлекают себя всеми доступными методами.

Карты таро показали ей, что украинцы в ноябре будут наблюдать полную деградацию в сфере политики, политики начнут демонстрировать, насколько низко может упасть человек, особенно когда наделен неконтролируемой властью и невероятными полномочиями.

Стоит отметить, что насчет экономики тоже прогноз неутешительный. Тарологиня считает, что продолжаться застойные явления, которые усугублятся.

Впечатление, что все останавливается в ожидании лучших времен, массово сворачиваются производства, сократятся рабочие места и это лишь начало.

Напомним, предсказание Ванги сбылось, Киркоров поразил заявлением на похоронах.

Как сообщала Politeka, родственник Ванги рассекретил ее печальное предсказание на 2021-й, когда закончится пандемия.

Также Politeka писала, что пророчества Ванги сбываются одно за другим.