Уже с самого начала ноября 2021 года начнутся некоторые проблемы и неприятности - непреодолимые события принесут украинцам много трудностей.
Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка составила гороскоп на картах таро для Украины на ноябрь для AstroOboz.
Она прогнозирует, что в ноябре украинцы будут наблюдать дальнейшую деградацию власти, а в экономике усилятся застойные явления. В свою очередь, общество вроде бы станет на паузу - все "впадут в спячку" или развлекают себя всеми доступными методами.
Карты таро показали ей, что украинцы в ноябре будут наблюдать полную деградацию в сфере политики, политики начнут демонстрировать, насколько низко может упасть человек, особенно когда наделен неконтролируемой властью и невероятными полномочиями.
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Стоит отметить, что насчет экономики тоже прогноз неутешительный. Тарологиня считает, что продолжаться застойные явления, которые усугублятся.
Впечатление, что все останавливается в ожидании лучших времен, массово сворачиваются производства, сократятся рабочие места и это лишь начало.
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