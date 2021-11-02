Российский боксер Александр Поветкин рассказал, что думает о дальнейшей спортивной карьере Александра Усика.

Своим мнением завершивший карьеру боксер РФ поделился в интервью "Sport24".

«То, что Усик величайший сейчас – это однозначно. Если возьмет еще пояс, то точно будет величайшим русскоязычным боксером в истории. Да, Костя Цзю был очень классный боксер, но сейчас номер один – Александр Усик, конечно же», – заявил Поветкин.

К слову, карьера 31-летнего боксера стремительно пошла вверх после серии ярких побед. Сегодня Усик является одним из самых титулованных боксеров, а его гонорары постоянно растут.

Спортсмен одевается в дорогие бренды, ездит на элитном автомобиле, а не так давно купил себе дом в смт. Ворзель под Киевом. От центра столицы к нему добираться около 40 километров.

По данным СМИ, стоимость подобного дома на рынке недвижимости колеблется в районе 300 тыс. долларов.

Напомним, что Александр Усик рассказал, о чем мечтает после победы над Джошуа: "Надо сначала...".

Как сообщала Politeka, Усик высказался по поводу фотографий спортсменов с россиянами: "Немножко больные".

Также Politeka писала, что Усик после победы повезет чемпионские пояса в Крым: "Будем праздновать".