Российский боксер Александр Поветкин рассказал, что думает о дальнейшей спортивной карьере Александра Усика.
Своим мнением завершивший карьеру боксер РФ поделился в интервью "Sport24".
«То, что Усик величайший сейчас – это однозначно. Если возьмет еще пояс, то точно будет величайшим русскоязычным боксером в истории. Да, Костя Цзю был очень классный боксер, но сейчас номер один – Александр Усик, конечно же», – заявил Поветкин.
К слову, карьера 31-летнего боксера стремительно пошла вверх после серии ярких побед. Сегодня Усик является одним из самых титулованных боксеров, а его гонорары постоянно растут.
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Спортсмен одевается в дорогие бренды, ездит на элитном автомобиле, а не так давно купил себе дом в смт. Ворзель под Киевом. От центра столицы к нему добираться около 40 километров.
По данным СМИ, стоимость подобного дома на рынке недвижимости колеблется в районе 300 тыс. долларов.
Напомним, что Александр Усик рассказал, о чем мечтает после победы над Джошуа: "Надо сначала...".
Как сообщала Politeka, Усик высказался по поводу фотографий спортсменов с россиянами: "Немножко больные".
Также Politeka писала, что Усик после победы повезет чемпионские пояса в Крым: "Будем праздновать".