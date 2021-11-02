1 ноября, в полицию поступило сообщение о том, что на одной из улиц областного центра Черновцов, 59-летний мужчина получил проникающее ранение.
Правоохранители выяснили, что напал на местного жителя таксист. Возник словесный спор, переросший в драку. Об этом сообщили в Нацполиции Черновицкой области.
По данным полиции, между водителем такси и нетрезвым пассажиром произошел конфликт. Тогда таксист вонзил отвертку в живот 59-летнему пассажиру. После этого он оставил потерпевшего на улице и выбросил его из автомобиля.
Чуть позде водитель такси скрылся с места происшествия. Местные нашли раненого мужчину, он был весь в крови. Ему вызвали скорую помощь. Врачи, которые прибыли на место происшествия, госпитализировали пострадавшего.
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Оперативники уголовного розыска совместно с сотрудниками полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 61-летний житель города Черновцы.
Полицейские задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовно процессуального кодекса Украины и изъяли у него вещественное доказательство, что указывает на непосредственную причастность к преступлению. В настоящее время задержанный находится в изоляторе временного содержания.
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