В Кривом Роге Днепропетровской области нашли в бессознательном состоянии 21-летнего солдата - молодой человек умер на следующий день, 1 ноября.
Срочника нашли в бессознательном состоянии с травмой головы на территории воинской части №3011 Национальной гвардии. Он скончался на следующий день, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.
В больнице у пострадавшего диагностировали сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. Срочнику сделали срочную операцию, после нее солдата перевели в реанимацию. Пациент находился под аппаратом искусственной вентиляции легких. Несмотря на усилия медиков, он не выжил.
Пресс-офицер части Нацгвардии Татьяна Якимчук сообщила, что после того, как срочника нашли без сознания, Государственное бюро расследований и прокуратура начали следственные действия.
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Правоохранители ГБР начали досудебное расследование по части второй статьи 121 УК Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
Напомним, что тело молодого военного нашли на посту: было несколько выстрелов.
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