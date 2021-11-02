Спасатели всю ночь искали выживших в результате обрушения недостроенного 22-этажного небоскреба в Нигерии. Появились подробности ЧП.
Инцидент произошел в понедельник, 1 ноября, в престижном районе Икои в нигерийском Лагосе, передает BBC.
По предварительным данным, погибли четыре человека, десятки пропали без вести. Спасатели и местные жители продолжают поиски выживших под огромными завалами. В Сети оявились кадры с толпами людей возле огромной насыпи.
Муж Пугачевой Галкин изменился до неузнаваемости и напугал видом: «Конкурент Михаилу Галустяну»
Жизнь семьи оборвалась в страшной аварии на Волыни: детали и кадры с места трагедии
Похудевшая на 25 килограммов жена "Холостяка" Михайлюка раскрыла свой секрет: "Спустя два месяца..."
"Когда этот ужас закончится": украинцев потрясла трагедия с тремя детьми на трассе
"На всю маршрутку орет, выходите": в Одессе копы выгоняют людей из транспорта, кадры
Власти пообещали выяснить причину обрушения.
41-летний строитель Эрик Теттех сообщил, что его бригада ждала прибытия экскаватора на стройку, когда здание внезапно рухнуло.
«Я и мой брат успели скрыться, но там было больше людей - более 100 человек», - отметил он.
Свидетель, работавший в офисном здании напротив места происшествия, рассказал, что услышал громкий звук, выглянул в окно и «увидел, что здание буквально падает этаж за этажом».
Рухнувший небоскреб был частью комплекса под названием 360 Degrees Towers, который был предназначен для размещения роскошных квартир, таунхаусов и пентхаусов.
Отметим, за последние годы в нигерийском Лагосе произошло несколько обрушений зданий. В 2019 году 10 человек погибли в результате обрушения школы в коммерческом центре. А в 2014 году во время службы известного телеевангелиста обрушилось шестиэтажное здание, в результате чего погибли 116 человек.
Напомним, что в одесском вузе во время лекции обвалился потолок, видео: прямо на стол преподавательницы
Как сообщала Politeka, потолок рухнул на головы людей в украинском супермаркете: что известно о пострадавших
Также Politeka писала, что многоэтажка рухнула вместе с людьми в США, надежда найти выживших угасает: что известно о трагедии