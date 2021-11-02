«Увидел, что здание буквально падает этаж за этажом»

Спасатели всю ночь искали выживших в результате обрушения недостроенного 22-этажного небоскреба в Нигерии. Появились подробности ЧП.

Инцидент произошел в понедельник, 1 ноября, в престижном районе Икои в нигерийском Лагосе, передает BBC.

По предварительным данным, погибли четыре человека, десятки пропали без вести. Спасатели и местные жители продолжают поиски выживших под огромными завалами. В Сети оявились кадры с толпами людей возле огромной насыпи.

A high-rise building under construction collapsed in Nigeria's commercial capital Lagos on Monday, killing at least four people with dozens more feared trapped inside the rubble. #Nigeria #buildingcollapse



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Власти пообещали выяснить причину обрушения.

A body was retrieved and at least three survivors were pulled by rescue workers so far#Nigeria #buildingcollapse https://t.co/dFLImxdMxP — DhakaTribune (@DhakaTribune) November 2, 2021

41-летний строитель Эрик Теттех сообщил, что его бригада ждала прибытия экскаватора на стройку, когда здание внезапно рухнуло.

«Я и мой брат успели скрыться, но там было больше людей - более 100 человек», - отметил он.

No fewer than 10 persons were feared dead on Monday when a 21-storey building collapsed on Gerard Road in the Ikoyi area of #LagosState, #Nigeria pic.twitter.com/PZWcRYQTSV — Jeyaram Anojan (@AnojanJeyaram) November 2, 2021

Свидетель, работавший в офисном здании напротив места происшествия, рассказал, что услышал громкий звук, выглянул в окно и «увидел, что здание буквально падает этаж за этажом».

Рухнувший небоскреб был частью комплекса под названием 360 Degrees Towers, который был предназначен для размещения роскошных квартир, таунхаусов и пентхаусов.

Отметим, за последние годы в нигерийском Лагосе произошло несколько обрушений зданий. В 2019 году 10 человек погибли в результате обрушения школы в коммерческом центре. А в 2014 году во время службы известного телеевангелиста обрушилось шестиэтажное здание, в результате чего погибли 116 человек.

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