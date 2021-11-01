Даты празднования Пасхи смещаются каждый год, ведь просчитываются в зависимости от первого весеннего полнолуния после равноденствия.

Православную и католическую Пасху в 2022 году отметят в разные дни – 24 и 17 апреля, соответственно.

Далее даты празднования православной Пасхи распределились следующим образом: 2023 год – 16 апреля, 2024 год – 5 мая, 2025 год – 20 апреля, 2026 год - 12 апреля, 2027 год – 2 мая, 2028 год –16 апреля, 2029 год – 8 апреля, 2030 год – 28 апреля.

Отметим, что самая ранняя дата празднования Пасхи – 5 апреля, а наиболее поздней выступает 8 мая.

Накануне Пасхи принято придерживаться семинедельного поста.

Неделя перед Пасхой считается самой важной - ее называют Страстной, и каждый день в ней имеет особое значение и традиции.

В праздник принято посещать богослужения, освящать паски, крашенки и все, что в пасхальной корзине. Верующие обмениваются приветствиями "Христос Воскрес", "Воистину Воскрес", желают друг другу добра.

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