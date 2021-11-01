Умер Юрий Клепиков - сценарист советских фильмов Алексея Германа и Андрея Кончаловского, многие из его картин стали культовыми и любимыми для зрителей.
Ему было 86 лет. Причиной смерти названа болезнь. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.
Как отметили в Союзе кинематографистов, сценарист был среди тех, с кем связывают оттепель советского кино. Там также выразили глубокие соболезнования его родным и близким.
По его сценариям сняты такие картины, как "Седьмой спутник" Алексея Германа, "История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж" Андрея Кончаловского, знаковая подростковая лента Динары Асановой "Не болит голова у дятла", ее же - "Пацаны", "Летняя поездка к морю", и другие.
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Он был лауреатом многих премий. В ряде лент Юрий Николаевич появлялся как актер. Его актерский дебют произошел в фильме - "Начало" (1970 г.): именно Клепиков сыграл режиссера Игнатьева, по сюжету картины снимавшего фильм о Жанне д`Арк.
В 2020 г. вышла книга Юрия Клепикова "Летняя поездка к морю. Памяти забытого фильма", в которую вошли одноименный сценарий, повесть "Записки бывшего мальчика", эссе о мастерах и друзьях.
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