На Волыни произошла страшная авария - в ДТП погибла пожилая семья.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Волынской области.

57-летний водитель автомобиля Volkswagen и его 61-летняя пассажирка, погибли на месте происшествия.

29-летнего пассажира этого же авто госпитализировали с травмами в нейрохирургическое отделение.

По предварительным данным 29-летний водитель BMW, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с Volkswagen.

Водитель и пассажир BMW получили травмы и были доставлены в больницу.

Правоохранители выясняют все окончательные причины и обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось, что на ж/д переезде в Харьковской области поезд врезался в машину - есть пострадавшие.

63-летняя водитель выехала на ж/д на запрещенный сигнал.

В это время пассажирский поезд " Лисичанск-Ужгород" совершил боковое столкновение в правую часть автомобиля.

У автомобиля полностью смята передняя часть - пострадавшую женщину доставили в больницу.

Следователи открыли уголовное производство. Максимальное наказание-до трех лет ограничения свободы.

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