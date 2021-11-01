На Волыни произошла страшная авария - в ДТП погибла пожилая семья.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Волынской области.
57-летний водитель автомобиля Volkswagen и его 61-летняя пассажирка, погибли на месте происшествия.
29-летнего пассажира этого же авто госпитализировали с травмами в нейрохирургическое отделение.
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По предварительным данным 29-летний водитель BMW, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с Volkswagen.
Водитель и пассажир BMW получили травмы и были доставлены в больницу.
Правоохранители выясняют все окончательные причины и обстоятельства трагедии.
Ранее сообщалось, что на ж/д переезде в Харьковской области поезд врезался в машину - есть пострадавшие.
63-летняя водитель выехала на ж/д на запрещенный сигнал.
В это время пассажирский поезд " Лисичанск-Ужгород" совершил боковое столкновение в правую часть автомобиля.
У автомобиля полностью смята передняя часть - пострадавшую женщину доставили в больницу.
Следователи открыли уголовное производство. Максимальное наказание-до трех лет ограничения свободы.
Напомним, юную девушку сбил поезд на переезде под Харьковом: видео момента
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