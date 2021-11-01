НАТО проведет учения на юге Украины - американские корабли направляются в акваторию Черного моря.
Флагманский командный корабль США Mount Whitney направляется в акваторию Черного моря для проведения совместных операций с силами НАТО
Об этом сообщил Шестой флот американских Военно-морских сил (ВМС) в Twitter.
"Флагманский корабль Шестого флота Mount Whitney начал свой переход в северном направлении в Черное море для проведения операций с нашими союзниками и партнерами по НАТО в регионе", - говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что ледокол, который купили за 5 миллионов долларов, прибыл в порт Одессы.
5 октября ледокол James Clark Ross зашел в морской порт и пришвартовался к 19-му причалу.
Как сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки, ледокол купили для осуществления антарктических миссий.
Судну примерно 30 лет. Цена ледокола - чуть больше 5 миллионов долларов.
Приобретя этот ледокол, Украина возвращается в клуб государств с развитой инфраструктурой научных исследований мирового океана и полярных широт.
Напомним, что морской спецназ провел "зачистку" корабля в порту Одессы: кадры
Также Politeka сообщала, людей с автоматами выставили в порту Одессы: кадры с места.