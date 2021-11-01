НАТО проведет учения на юге Украины - американские корабли направляются в акваторию Черного моря.

Флагманский командный корабль США Mount Whitney направляется в акваторию Черного моря для проведения совместных операций с силами НАТО

Об этом сообщил Шестой флот американских Военно-морских сил (ВМС) в Twitter.

"Флагманский корабль Шестого флота Mount Whitney начал свой переход в северном направлении в Черное море для проведения операций с нашими союзниками и партнерами по НАТО в регионе", - говорится в сообщении.

Популярные статьи сейчас

Счастливую Софию Ротару в окружении родных засняли с младенцем на руках: "Из роддома..."

С Булитко из "Дизель Шоу" приключилась беда прямо на съемках, подробности: «Просто на глазах…»

Дикусар из «Танців з зірками» поразил трюками на пилоне, кадры уже в сети: «Это просто разрыв»

Осадчая покинула Украину, оставив 2-месячного сына на Горбунова: неожиданные кадры

Последние минуты жизни нардепа Полякова попали на видео: что раскрыли кадры
Показать еще

Ранее сообщалось, что ледокол, который купили за 5 миллионов долларов, прибыл в порт Одессы.

5 октября ледокол James Clark Ross зашел в морской порт и пришвартовался к 19-му причалу.

Как сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки, ледокол купили для осуществления антарктических миссий.

Судну примерно 30 лет. Цена ледокола - чуть больше 5 миллионов долларов.

Приобретя этот ледокол, Украина возвращается в клуб государств с развитой инфраструктурой научных исследований мирового океана и полярных широт.

Напомним, что морской спецназ провел "зачистку" корабля в порту Одессы: кадры

Также Politeka сообщала, людей с автоматами выставили в порту Одессы: кадры с места.