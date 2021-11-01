НАТО проведет учения на юге Украины - американские корабли направляются в акваторию Черного моря.

Флагманский командный корабль США Mount Whitney направляется в акваторию Черного моря для проведения совместных операций с силами НАТО

Об этом сообщил Шестой флот американских Военно-морских сил (ВМС) в Twitter.

"Флагманский корабль Шестого флота Mount Whitney начал свой переход в северном направлении в Черное море для проведения операций с нашими союзниками и партнерами по НАТО в регионе", - говорится в сообщении.