Владимир Гоменюк, украинский футболист, который выступал в составе национальной сборной Украины и по окончании карьеры стал тренером, заговорил о жителях аннексированного Крыма.

Футболист и экс-форвард "Таврии" Владимир Гоменюк в эфире "Профутбола" рассказал о нынешней ситуации в аннексированном Крыму.

Он признался, что в последний раз был на аннексированном полуострове в 2018 году, когда продавал квартиру. Недвижимость Владимир Гоменюк приобрел, ведь было время, когда планировал там жить.

"Уезжал с таким ощущением, что, наверное, больше туда не вернусь. Хотя было время, когда планировал и покупал недвижимость, чтобы там жить. Настраивал себя, что хотел бы там жить, потому что очень нравились условия, горы, обстановка. Все очень нравилось", - добавил футболист.

По словам бывшего футболиста, крымчане считают, что ситуация на полуострове нормализировалась и не видят никаких проблем.

"Крымчане считают, что у них все хорошо. Не считают, что их кто-то захватил. Хотя сами признаются, что никаких голосований не было. Все было принято вместо них", - подедися спортсмен.

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