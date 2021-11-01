Расчет жилищных субсидий в Украине на период карантина для красной зоны будет изменен - некоторые украинцы смогут получить больше выплат.

В "красных зонах" адаптивного карантина начисление субсидий будет идти по социальным нормативам, которые увеличат. Об этом сообщает Министерство социальной политики.

Так, в Украине во всех регионах, где действует "красная" зона карантина, размер субсидий увеличат на 50%. Больше денег раздадут для того, чтобы семьи, которые вынужденно больше времени проводят дома, следовательно, тратят больше электроэнергии, воды, газа, могли не увеличивать свои расходы на коммуналку.

Отмечается, что субсидии в Украине монетизированы. То есть, если семья не стала больше тратить коммунальных услуг, но при этом субсидия выросла на 50%, сэкономленное можно оставить на собственные нужды.

Стоит отметить, что более 200 тысяч домовладений не прошли проверку после обращения за субсидиями. Но это не значит, что все они потеряли право на субсидию – ситуация может поменяться. Например, у человека был депозит, а теперь нет.

Напомним, оформить пенсии и субсидии можно будет по-новому.

Как сообщала Politeka, субсидии для украинцев вырастут, кто получит больше денег.

Также Politeka писала, что вскрылись новые факты об оформлении субсидии.