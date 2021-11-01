Расчет жилищных субсидий в Украине на период карантина для красной зоны будет изменен - некоторые украинцы смогут получить больше выплат.
В "красных зонах" адаптивного карантина начисление субсидий будет идти по социальным нормативам, которые увеличат. Об этом сообщает Министерство социальной политики.
Так, в Украине во всех регионах, где действует "красная" зона карантина, размер субсидий увеличат на 50%. Больше денег раздадут для того, чтобы семьи, которые вынужденно больше времени проводят дома, следовательно, тратят больше электроэнергии, воды, газа, могли не увеличивать свои расходы на коммуналку.
Отмечается, что субсидии в Украине монетизированы. То есть, если семья не стала больше тратить коммунальных услуг, но при этом субсидия выросла на 50%, сэкономленное можно оставить на собственные нужды.
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Стоит отметить, что более 200 тысяч домовладений не прошли проверку после обращения за субсидиями. Но это не значит, что все они потеряли право на субсидию – ситуация может поменяться. Например, у человека был депозит, а теперь нет.
Напомним, оформить пенсии и субсидии можно будет по-новому.
Как сообщала Politeka, субсидии для украинцев вырастут, кто получит больше денег.
Также Politeka писала, что вскрылись новые факты об оформлении субсидии.