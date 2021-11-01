"Как же так, ужас"

Звезда российского КВН Степан Киселев, который был известным шоуменом в Твери, погиб в результате несчастного случая.

Информацию подтвердили коллеги Киселева, опубликовав 31 октября прощальный пост на страничке Лиги КВН "Верхневолжье" в соцсети. Молодому человеку было все 33 года.

Выяснилось, что КВНщик скончался в больнице, куда был доставлен после поражения электрическим током.

"Он был добрым, отзывчивым и очень много привнес, дал знания многим начинающим КВНщикам Твери и Тверской области", - говорится в сообщении.

Киселев окончил Тверской государственный технический университет, а после стал играть в КВН и организовывать праздничные мероприятия. На протяжении многих лет он не только выступал на сцене, но еще и тренировал будущих звезд КВН.

Уже известно, что прощание со Степаном пройдет 2 ноября в городе Вышний Волочек. Посетить траурную церемонию смогут все желающие.

Тем временем, друзья и коллеги оплакивают в Сети КВНщика:

"Небеса забирают лучших... Ещё одна звёздочка погасла.Соболезную"

"Как же так, ужас, выражаю свои соболезнования"

"Степан, ты был верным другом и примером жизнелюбия! Не верится пока(( какое горе..."

"Я не могу поверить! Степа был замечательный ведущий и хороший человек! Очень скорбим! Это ужасно, когда такие хорошие люди уходят!"

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