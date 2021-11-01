ЧП на железной дороге в Англии произошло в воскресенье вечером, 31 октября, на подходе к станции Солсбери.
На данный момент известно, что один из поездов, идущий из Портсмутской гавани в Бристольский Темпл-Мидс, сошел с рельсов в туннеле, после того, как наехал на некий объект. Через десять минут другой поезд врезался в него из-за проблем со звукой сигнализацией.
В результате ЧП пострадали 17 человек, которых доставили в больницу. Машиниста одного из поездов пришлось "вырезать" из покореженной кабины, передает BBC. К счастью, никто не погиб.
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Одна из пассажирок поезда вспоминает: "Все стало черным, были красные вспышки и все такое".
"Стол оторвался от стены, и я оказался под другим столом. Они(спасатели, - ред.) разбили окна, и мы выбрались из окна. Это было действительно страшно", - рассказывает другой потерпевший.
Еще одна очевидица трагедии, 25-летняя местная жительница, гулявшая с детьми неподалеку, поделилась: «Это был шум, которого мы никогда раньше не слышали... Мои дети начали паниковать, думая, что это бомба, и я сказала, что, может быть, на Лондон-роуд разбился грузовик... Не было никакого визга, похожего на тормозной, - только длинный грохочущий звук, похожий на гром, ударивший по железнодорожной линии".
Британская транспортная полиция организовала в церкви Святого Марка центр оказания помощи пострадавшим.
Министр транспорта Грант Шаппс сообщил в Твиттере, что Управление железных и автомобильных дорог проведут расследование, добавив: «Нам нужно понять, как это произошло, чтобы предотвратить это в будущем».
Напомним, трагедия с мужчиной произошла на ж/д под Харьковом: "движение остановилось на 3 часа"
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