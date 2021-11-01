ЧП на железной дороге в Англии произошло в воскресенье вечером, 31 октября, на подходе к станции Солсбери.

На данный момент известно, что один из поездов, идущий из Портсмутской гавани в Бристольский Темпл-Мидс, сошел с рельсов в туннеле, после того, как наехал на некий объект. Через десять минут другой поезд врезался в него из-за проблем со звукой сигнализацией.

В результате ЧП пострадали 17 человек, которых доставили в больницу. Машиниста одного из поездов пришлось "вырезать" из покореженной кабины, передает BBC. К счастью, никто не погиб.

British Transport Police:



Officers are continuing to respond to the incident at Fisherton Tunnel.



A number of people have been injured, but thankfully no one has died.#Salisbury pic.twitter.com/t0ZNmBOh1d — News This Second (@NewsThisSecond) October 31, 2021

Scary photos from the #salisbury #traincrash this evening. Fingers crossed there are no serious injuries ⁦@journalupdate⁩ pic.twitter.com/jVfi0eyV4q — Tom Hartigan (@tom_hartigan) October 31, 2021

Одна из пассажирок поезда вспоминает: "Все стало черным, были красные вспышки и все такое".

"Стол оторвался от стены, и я оказался под другим столом. Они(спасатели, - ред.) разбили окна, и мы выбрались из окна. Это было действительно страшно", - рассказывает другой потерпевший.

VIDEO: Two trains have collided, detailed and overturned in #Salisbury, with emergency services declaring a major incident. pic.twitter.com/CRoU95u6Ri — Wiltshire Today (@WiltsToday) October 31, 2021

Еще одна очевидица трагедии, 25-летняя местная жительница, гулявшая с детьми неподалеку, поделилась: «Это был шум, которого мы никогда раньше не слышали... Мои дети начали паниковать, думая, что это бомба, и я сказала, что, может быть, на Лондон-роуд разбился грузовик... Не было никакого визга, похожего на тормозной, - только длинный грохочущий звук, похожий на гром, ударивший по железнодорожной линии".

Британская транспортная полиция организовала в церкви Святого Марка центр оказания помощи пострадавшим.

Министр транспорта Грант Шаппс сообщил в Твиттере, что Управление железных и автомобильных дорог проведут расследование, добавив: «Нам нужно понять, как это произошло, чтобы предотвратить это в будущем».

Investigations continue tonight following a train crash at Fisherton Tunnel in #Salisbury on Sunday eve. A number of people were injured, but thankfully no one died. pic.twitter.com/CZe491CSWY — Jamie Lashmar (@jamielashm) November 1, 2021

Напомним, трагедия с мужчиной произошла на ж/д под Харьковом: "движение остановилось на 3 часа"

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