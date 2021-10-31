В Украине зафиксировали серию землетрясений за минувшие две недели, последнее произошло в Ивано-Франковской области в пятницу, 29 октября.

Как свидетельствуют данные Главного центра специального контроля ГКА, землетрясение было магнитудой 2,5 балла по шкале Рихтера.

Ранее в ночь на 18 октября на территории Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой 2,5. А в Ивано-Франковской области произошло землетрясение магнитудой 2,4 балла. Подземные толчки были зафиксированы 19 октября.

Кроме того, в ночь на 27 октября на территории Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой 3,1 балла по шкале Рихтера. Землетрясение зафиксировано 29 октября в 15:26.

Эпицентр нового землетрясения, которое произошло 29 октября, находилось в Надворнянском районе Ивано-Франковской области, в 10 км на юго-запад от города Надворная, на глубине 2 км.

"По классификации землетрясений относится к неосязаемым. По расчетам интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей", - отметили в ГКА.

В течение 2021 года на территории Надвирнянского района Ивано-Франковской области зарегистрированы землетрясения 30 марта, 11 мая, 4 и 8 июня с магнитудами 2,5, 2,6, 2,1 и 2,5 соответственно.

Отметим, в Украине к сейсмически опасной относится обширная территория юго-западной и южной части страны. В сейсмическом отношении наиболее опасными областями в Украине являются Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Одесская и Автономная Республика Крым.

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