Видная актриса театра, кино и ТВ Лил Терсериус скончалась 26 октября в своем доме - она была фантастической актрисой, которая вошла в современную историю кино.
Ее семья сообщила, что причиной смерти 77-летней красавицы-артистки стал инсульт - ночью у нее произошло кровоизлияние в мозг. Об этом передает шведское издание Aftonbladet.
В королевском драматическом театре, где служила актриса высказали слова сочуствия семье Лил и вспомнили о ней с теплотой: "Интеллектуальная, жизнерадостная, острая, имела уникальную способность находить юмор в черном. Ее будет очень не хватать всем коллегам, которые имели честь работать с ней".
Лил Польди Терселиус родилась 5 ноября 1944 года в Стокгольме. Училась танцам и изучала иностранные языки. В 1970-м закончила в родном городе театральную школу и немедля была принята в труппу Королевского драматического театра, стремительно стяжав успех.
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За свою карьеру она стала лауреатом ряда наград и званий, включая приз критиков Венецианского фестиваля.
На ее счету - десятки фильмов, телефильмов, сериалов, в том числе роль Рене в культовом сериале "Мост".
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