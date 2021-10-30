Смертельная авария произошла вечером 26 октября в Харькове - Infiniti, которой управлял несовершеннолетний водитель, на большой скорости врезалась в Chevrolet.
28 октября Николая Харьковского, который был за рулем элитного авто, арестовали на два месяца без права внесения залога.
Сестра одного из пострадавших в ДТП, Мария Кожокина сообщила в Instagram-Stories, что у ее семьи нет претензий и обид на 16-летнего виновника аварии.
Девушка написала, что ее брат уже пришел в себя, но "ничего не помнит, как и что было". У парня тяжелая травма головы. Мария Кожокина подчеркнула, что ее семья испытывает к Николаю лишь жалость. Им жалко парня, который стал угрозой для общества в 16 лет и жаль, что родители не дали ему правильного воспитания.
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Мария надеется, что ДТП заставит парня измениться и начать жить новой жизнью.
"Он еще по большому счету лишь ребенок, который хотел быть крутым и авторитетным перед друзьями и знакомыми. Явно у него в семье не было семейных ценностей, любви и счастья, веди бы себя родители по-другому. Надеюсь, он осознает свою вину и в будущем будет жить и дорожить каждой минутой своей жизни", – написала Кожокина.
Она также написала, что часть вины есть на всех участниках ДТП, которые были в Infinity. Каждому из пассажиров Infiniti нужно было думать головой и мозгами с кем общаться, куда ехать и как проводить свое свободное время.
Девушка также выразила свои соболезнования семье погибшего водителя автомобиля Chevrolet.
Напомним, что отец 16-летнего подростка не считает его виновным в ДТП.
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