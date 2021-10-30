На Землю движется облако магнитной плазмы, которое достигнет 30 октября и принесет экстремальную магнитную бурю, которая отразится на здоровье людей.

Издание Weatherboy сообщило, что 30 октября американский метеорологический спутник серии POES зафиксировал мощную вспышку на Солнце, которая произвела выброс протонов массы звезды в сторону Земли. Они достигли нашей планеты и способны вызывать магнитные бури.

Politeka.net расскажет, как от нее уберечься.

Самым опасным периодом станет промежуток с 12 до 20 часов 30 октября. Ночью буря пойдет немного на спад и ударит с новой силой рано утром в воскресенье. Облегчение наступит только после обеда.

Во время магнитной бури могут произойти перебои в подаче электроэнергии, радиосвязи, нарушение работы сетей операторов мобильной связи и систем управления космическими кораблями или повреждение спутников.

Магнитные бури вызывают неприятные ощущения и головную боль у людей с так называемой метеозависимостью, а также тех, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Как обезопасить себя в дни магнитных бурь

Специалисты рекомендуют разгрузить эти дни на работе – не нужно планировать какие-то особо трудные задачи. Это касается, как умственной, так и физической работы.

Спать следует полноценно – не менее 7-8 часов в день. Полностью откажитесь от алкоголя, а кофе замените зеленым или травяным чаем. Побольше гуляйте на свежем воздухе, но избегайте переутомления.

Напомним, магнитные бури "всколыхнут" Украину.

Также Politeka писала, что октябрь принесет мощную вспышку магнитной бури: в какие дни быть готовым.