Индийский актер, певец и телеведущий Пунит Раджкумар - знаменитость, который был ведущим "Кто хочет стать миллионером?", ушел из жизни в возрасте 46 лет.
Как сообщает BBC, rлавный министр Басаварадж Боммаи сообщил журналистам, что Раджкумара отвезли к врачу с жалобами на сильную усталость после посещения тренажерного зала. Там он провел два часа в интенсивных тренировках.
Кроме того, у него были сильные боли в груди. Актер был в срочном порядке доставлен в больницу Бангалора, где позже скончался от инфаркта. У Раджкумара остались жена и две несовершеннолетние дочери.
Смерть актера стала ударом для его поклонников. Тысячи людей устремились к больнице, что вызвало в городе огромные пробки.
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"Жестокая ирония судьбы вырвала у нас плодовитого и талантливого актера Пунита Раджкумара. Это был неподходящий возраст - он был слишком молодым. Грядущие поколения будут помнить его с любовью за его работы и прекрасную личность", - написал в Твиттере премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Раджкумар был певцом, актером кино и телевидения, сыгравший главную роль в более чем 29 фильмах, став одной из крупнейших звезд индийского кино.
Напомним, что ушла из жизни актриса Джанет Бордон.
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