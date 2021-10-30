Грядущие поколения будут помнить его с любовью

Индийский актер, певец и телеведущий Пунит Раджкумар - знаменитость, который был ведущим "Кто хочет стать миллионером?", ушел из жизни в возрасте 46 лет.

Как сообщает BBC, rлавный министр Басаварадж Боммаи сообщил журналистам, что Раджкумара отвезли к врачу с жалобами на сильную усталость после посещения тренажерного зала. Там он провел два часа в интенсивных тренировках.

Кроме того, у него были сильные боли в груди. Актер был в срочном порядке доставлен в больницу Бангалора, где позже скончался от инфаркта. У Раджкумара остались жена и две несовершеннолетние дочери.

Смерть актера стала ударом для его поклонников. Тысячи людей устремились к больнице, что вызвало в городе огромные пробки.

"Жестокая ирония судьбы вырвала у нас плодовитого и талантливого актера Пунита Раджкумара. Это был неподходящий возраст - он был слишком молодым. Грядущие поколения будут помнить его с любовью за его работы и прекрасную личность", - написал в Твиттере премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Раджкумар был певцом, актером кино и телевидения, сыгравший главную роль в более чем 29 фильмах, став одной из крупнейших звезд индийского кино.

Напомним, что ушла из жизни актриса Джанет Бордон.



Как сообщала Politeka, американская певица и актриса, исполнительница песни Lady Marmalade – Сара Дэш скончалась.

Также Politeka писала, что актер, комик и рэпер Рикарло Флэнеган (Ricarlo Flanagan) скоропостижно скончался в возрасте 40 лет.