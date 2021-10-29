Ушел из жизни заслуженный деятель искусств Украины, выдающийся кукольник Сергей Брыжань: о внезапной кончине деятеля рассказала в соцсетях его дочь.

Брыжань скончался в ночь на 29 октября. Его дочь Ольга Черкасская на своей странице в Фейсбук подчеркнула, что смерть отца была неожиданной, однако не стала раскрывать ее причину. Артисту было 65-лет.

Брыжань был главным режиссером Хмельницкого академического областного театра кукол и президентом Всеукраинской организации кукольников «UNIMA» и выдающимся деятелем культуры, которого уважали в театральном сообществе Украины.

Коллеги режиссера выразили свои соболезнования, подчеркнув, что Брыжаня любили и на работе, и зрители.

В свою очередь, дочь покойного до сих пор не может поверить, что ее отца не стала.

«Почему так внезапно, так неожиданно, так быстро? Папа, ты должен был быть с нами, дарить нам свою любовь, тепло, заботу, ласку. Ты должен был еще радоваться этой жизни», - написала Ольга.

За свою карьеру Брыжань поставил более сотни представлений в разных театрах Украины, Беларуси и России.

Украинцы также выразили свои соболезнования в соцсетях.

«Не может быть? Как это? Почему? Ужас, горе и отчаяние… Самые искренние соболезнования семье и всем, кто знал и любил…», «Светлая память», «Еще одного доброго человека не стало на свете! Царство Небесное! Искренние соболезнования!», «Нет слов…сплошная боль», - пишут люди.

Напомним, не стало директора Чернобыльской АЭС, который руководил станцией во время аварии.

Как сообщала Politeka, в семье украинских биатлонисток случилась трагедия.

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