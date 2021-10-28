Наглые аферистки отобрали у 80-летней одинокой старушки последние копейки.

Граждане ромской национальности обокрали 80-летнюю старушку, пишут "Николаевские новости".

Одна из мошенниц пристала к бабушке с разговорами и отвлекала ту, пока остальные обыскали дом пенсионерки.

Они украли сбережения в 8 тысяч гривен. Пострадавшая обнаружила пропажу денег и обратилась в полицию.

Полицейские быстро установили где находятся воры.

В настоящее время полиция устанавливает причастность фигурантов к аналогичным преступлениям в других областях. Теперь аферистам грозит до шести лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что ужесточение карантина в Одесской области породило черный рынок фальшивых ковид-документов, однако за их создание и использование жителям грозит уголовная ответственность.

В частности, руководитель по развитию электронных услуг Министерства цифровой трансформации Мстислав Баник объяснил, что создание фейкового COVID-сертификата через ненастоящее приложение Дія приравнивается к подделке документов.

Афера может наказываться тюремным заключением на срок до 3 лет

Напомним, что массовые "облавы" и штрафы начались в Украине: в маршрутках, ТЦ и на рынке "7 км", кадры

Как сообщала Politeka, "красная зона" в Одессе, полиция устроила облавы на маршрутки: кадры происходящего

Также Politeka писала, что копы штрафуют людей без масок и охотятся на фальшивые ковид-документы: свыше тысячи заведенных дел