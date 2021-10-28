Наглые аферистки отобрали у 80-летней одинокой старушки последние копейки.
Граждане ромской национальности обокрали 80-летнюю старушку, пишут "Николаевские новости".
Одна из мошенниц пристала к бабушке с разговорами и отвлекала ту, пока остальные обыскали дом пенсионерки.
Они украли сбережения в 8 тысяч гривен. Пострадавшая обнаружила пропажу денег и обратилась в полицию.
Полицейские быстро установили где находятся воры.
Как сегодня выглядит могила мужа Софии Ротару, который скончался у нее на руках: "Вечная память"
Трагическое ДТП в Харькове, судья объявил решение: как накажут 16-летнего мажора
"Увидел Саню, достал оружие": на глазах у жены застрелили украинского активиста, подробности трагедии
Жена "Холостяка" Добрынина с красным лицом после рыданий показала настоящую жизнь: "Чтобы другие мамы знали"
Как сегодня выглядит могила мужа Софии Ротару, который скончался у нее на руках: "Вечная память"
В настоящее время полиция устанавливает причастность фигурантов к аналогичным преступлениям в других областях. Теперь аферистам грозит до шести лет тюремного заключения.
Ранее сообщалось, что ужесточение карантина в Одесской области породило черный рынок фальшивых ковид-документов, однако за их создание и использование жителям грозит уголовная ответственность.
В частности, руководитель по развитию электронных услуг Министерства цифровой трансформации Мстислав Баник объяснил, что создание фейкового COVID-сертификата через ненастоящее приложение Дія приравнивается к подделке документов.
Афера может наказываться тюремным заключением на срок до 3 лет
Напомним, что массовые "облавы" и штрафы начались в Украине: в маршрутках, ТЦ и на рынке "7 км", кадры
Как сообщала Politeka, "красная зона" в Одессе, полиция устроила облавы на маршрутки: кадры происходящего
Также Politeka писала, что копы штрафуют людей без масок и охотятся на фальшивые ковид-документы: свыше тысячи заведенных дел