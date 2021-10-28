В Кривом Роге Днепропетровской области правоохранитель Криворожского управления полиции спровоцировал смертельное ДТП - ему грозит до восьми лет тюрьмы.
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР Украины. Как стало известно, полицейский во время движения на автомобиле выехал на "встречку", чтобы совершить обгон.
Совершая обгон он задел BMW, а когда пытался вернуться на свою полосу движения, столкнулся с легковушкой "ЗАЗ", которая по инерции влетела в Volkswagen и автобус "Богдан".
От полученных травм 40-летний водитель автомобиля "ЗАЗ" погиб. Остальные участники происшествия не пострадали. Предварительно установлено, что правоохранитель был трезв.
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Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 286 (“Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть пострадавшего”) УК Украины.
В полиции напомнили гражданам обязательно соблюдать правила дорожного движения. Беречь себя и быть осмотрительными на дороге.
Напомним, что Toyota на высокой скорости влетала в экипаж "скорой помощи": людей забрали в больницу.
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