Печальное известие всколыхнуло Украину, вечером 27 октября во дворе собственного дома был убит один из лидеров "Правого сектора" в Сумах.
29-летнего мужчину застрелили на глазах у его жены. Инцидент произошел около 21 часа, был убит активист НПР "Правый сектор" Сумщины Александр Иванина. Об этом у себя на ФБ-страничке сообщил глава местной ячейки "ПС" Сергей Супрун.
По его словам, Александр с женой Анной подъехали на машине к своему подъезду. Иванина подошел к багажнику, чтобы достать вещи, когда прозвучало несколько выстрелов.
"В это время неподалеку на лавочке сидел какой-то мужчина. Как описывает свидетель, увидел Саню, достал оружие – и начал стрелять", - рассказал Супрун.
Как сегодня выглядит могила мужа Софии Ротару, который скончался у нее на руках: "Вечная память"
Мощный взрыв сотряс Киевщину, распылилась алюминиевая пудра: грозит ли это здоровью
Закроют рынки, кафе и не только: семь областей попали в "красную зону"
Как сегодня выглядит могила мужа Софии Ротару, который скончался у нее на руках: "Вечная память"
Власова после вылета из "Танців з зірками" рассказала правду, о которой молчала: "Теперь я могу..."
Глава сумской ячейки "ПС" предположил, что убийство связано с антикриминальной деятельностью Иванины.
В полиции по этому поводу пока только информируют, что поступило сообщение об убийстве мужчины 1992 года рождения: "Предварительно — огнестрельное ранение", передает "Суспільне".
Пользователи Сети выражают свои соболезнования в связи с трагедией:
"Не могу поверить. Ужас!"
"Ого, как так?"
"Вечная память Воину Чести!!! Герои не умирают!"
"Не поймали убийц?"
"Очень жаль... Царство Небесное..."
"Грустно, вечная память Героям!"
Напомним, в Харькова толпа устроила драку с поножовщиной, фото: на месте много полицейских
Как сообщала Politeka, мужчина открыл стрельбу на Одесчине: появились данные о жертвах и кадры с места ЧП
Также Politeka писала, что Алек Болдуин застрелил украинку: режиссер решился рассказать, что произошло на самом деле