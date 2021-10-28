"Ого, как так?"

Печальное известие всколыхнуло Украину, вечером 27 октября во дворе собственного дома был убит один из лидеров "Правого сектора" в Сумах.

29-летнего мужчину застрелили на глазах у его жены. Инцидент произошел около 21 часа, был убит активист НПР "Правый сектор" Сумщины Александр Иванина. Об этом у себя на ФБ-страничке сообщил глава местной ячейки "ПС" Сергей Супрун.

По его словам, Александр с женой Анной подъехали на машине к своему подъезду. Иванина подошел к багажнику, чтобы достать вещи, когда прозвучало несколько выстрелов.

"В это время неподалеку на лавочке сидел какой-то мужчина. Как описывает свидетель, увидел Саню, достал оружие – и начал стрелять", - рассказал Супрун.

Глава сумской ячейки "ПС" предположил, что убийство связано с антикриминальной деятельностью Иванины.

В полиции по этому поводу пока только информируют, что поступило сообщение об убийстве мужчины 1992 года рождения: "Предварительно — огнестрельное ранение", передает "Суспільне".

Пользователи Сети выражают свои соболезнования в связи с трагедией:

"Не могу поверить. Ужас!"

"Ого, как так?"

"Вечная память Воину Чести!!! Герои не умирают!"

"Не поймали убийц?"

"Очень жаль... Царство Небесное..."

"Грустно, вечная память Героям!"

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