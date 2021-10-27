Водитель автобуса на вокзале в Киеве обматерил ветерана АТО и выгонял из транспорта.
Об этом сообщил в Фейсбук "Киев Оперативный"
На Южном железнодорожном вокзале в Киеве водитель автобуса, курсирующего до аэропорта "Борисполь", обматерил ветерана российско-украинской войны.
Мужчина вел себя с пассажиром невежливо и даже пытался выгнать из автобуса.
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Выяснилось, что водитель потребовал от защитника передать ему удостоверение участника боевых действий - на что ветеран ООС ответил, что уже показал, когда вошел в автобус.
Пассажир и водитель долго спорили , в итоге водитель потерял терпение и выругался: "Ты п***рас".
Видео можно увидеть здесь.
Ранее сообщалось, что в Харькове ветеран войны на Донбассе угрожал взорвать гранатой себя и свою бывшую девушку.
Так, в квартире на Электровозной 24-летний парень угрожал гранатой.
Он пришел к бывшей девушке, чтобы наладить отношения, но перешел к угрозам.
26 октября в квартиру прибыли полицейские для проверки информации о нарушении общественного порядка.
Разобравшись в ситуации, правоохранители объявили план «Гром».
На место происшествия прибыло подразделение спецназовцев.
В результате переговоров мужчина сдался и был задержан. К счастью, никто не пострадал. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, дома украинца ждали жена и дочь: вражеская пуля настигла 24-летнего защитника.
Как сообщала Politeka, жизнь бойца ВСУ трагически оборвалась на фронте: "Светлая и вечная память Герою".
Также Politeka писала, что украинских защитников атаковали на Донбассе, пули забрали жизнь бойца ВСУ: что известно о трагедии.