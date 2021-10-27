Водитель автобуса на вокзале в Киеве обматерил ветерана АТО и выгонял из транспорта.

Об этом сообщил в Фейсбук "Киев Оперативный"

На Южном железнодорожном вокзале в Киеве водитель автобуса, курсирующего до аэропорта "Борисполь", обматерил ветерана российско-украинской войны.

Мужчина вел себя с пассажиром невежливо и даже пытался выгнать из автобуса.

Выяснилось, что водитель потребовал от защитника передать ему удостоверение участника боевых действий - на что ветеран ООС ответил, что уже показал, когда вошел в автобус.

Пассажир и водитель долго спорили , в итоге водитель потерял терпение и выругался: "Ты п***рас".

Видео можно увидеть здесь.

Ранее сообщалось, что в Харькове ветеран войны на Донбассе угрожал взорвать гранатой себя и свою бывшую девушку.

Так, в квартире на Электровозной 24-летний парень угрожал гранатой.

Он пришел к бывшей девушке, чтобы наладить отношения, но перешел к угрозам.

26 октября в квартиру прибыли полицейские для проверки информации о нарушении общественного порядка.

Разобравшись в ситуации, правоохранители объявили план «Гром».

На место происшествия прибыло подразделение спецназовцев.

В результате переговоров мужчина сдался и был задержан. К счастью, никто не пострадал. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, дома украинца ждали жена и дочь: вражеская пуля настигла 24-летнего защитника.

Как сообщала Politeka, жизнь бойца ВСУ трагически оборвалась на фронте: "Светлая и вечная память Герою".

Также Politeka писала, что украинских защитников атаковали на Донбассе, пули забрали жизнь бойца ВСУ: что известно о трагедии.