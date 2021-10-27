Они были вместе всю жизнь

В городе Новояворовске Львовской области в реанимации 26 октября в один день из-за COVID-19 умерли супруги - они были вместе всю жизнь, еще с школьных лет.

Об этом в Facebook сообщила сестра покойной женщины Леся Баранюк. В комментарии порталу 24tv главный врач Новояворовской больницы имени Юрия Липы Григорий Мороз рассказал, что покойным было по 66 лет.

Супругов звали Владимир и Мария. Поженились влюбленные в 18 лет. У пары родились сыновья и одна дочь. Когда супруги заболели коронавирусом, то их госпитализировали в одну реанимационную палату.

"Она всегда шутила, что они умрут в один день, а он добавлял: "Только ты чуть быстрее". Так и случилось - они умерли в один день", - написала Леся Баранюк.

Как сообщили в больнице, супругов госпитализировали с коронавирусом еще 29 сентября. Муж и его жена были невакцинированые. Владимир раньше пережил инфаркт, а у его супруги диагностировали сахарный диабет. Отмечается, что медики месяц боролись за жизнь женщины и мужчины.

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